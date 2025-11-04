weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Himmelsspektakel über dem Jerichower Land: Supermond über Genthin: Wann der „Bibermond“ am 5. November am hellsten leuchtet

Am Mittwochabend lohnt sich ein Blick an den Himmel: Der Supermond – auch „Bibermond“ genannt – zeigt sich über Genthin besonders groß und hell. So stehen die Chancen auf gute Sicht.

04.11.2025, 11:13
Am Mittwoch, 5. Novmber wird der Vollmond besonders gut am Himmel zu sehen sein - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.
Am Mittwoch, 5. Novmber wird der Vollmond besonders gut am Himmel zu sehen sein - vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Mittwoch, 5. November, steht ein besonderes Himmelsschauspiel bevor: Der Supermond zieht über Genthin hinweg. Ab dem späten Nachmittag ist der Mond am östlichen Himmel zu sehen, gegen 23.16 Uhr erreicht er seinen erdnächsten Punkt – rund 356.400 Kilometer von uns entfernt. So nah war er in diesem Jahr noch nie.