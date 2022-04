SV Chemie Genthin bietet erneut Abnahme des Sportabzeichens an

Zum letzten mal in diesem Jahr, wird es die Möglichkeit zum Ablegen des Sportabzeichen geben.

Genthin - Zum letzten Mal in diesem Jahr, bietet der SV Chemie Genthin am Donnerstag, 21. Oktober, ab 16.30 Uhr die Möglichkeit zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Wie immer, werden dafür entsprechend geschulte Übungsleiter auf dem Sportplatz Berliner Chaussee vor Ort sein. Achtung: Für den Erwerb des Sportabzeichens muss zwingend ein Schwimm-Nachweis erbracht werden. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht.