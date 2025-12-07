Vom ersten Advent bis Heiligabend läuft vielerorts der Verkauf der Weihnachtsbäume. So auch beim Tannenglühen der BHG-Bauspezi Gruppe in Güsen und Burg. Zu kaufen gibt es die Nordmanntanne auch im Topf. Welche Vorteile das bietet.

Tannenbaum-Verkauf für Weihnachten startet: Hier gibt es den Baum sogar im Topf

Güsen. - Ein reich geschmückter Tannenbaum ist an Heiligabend bei den meisten Familien im Wohnzimmer zu finden. Damit dieser den Weg in die Wohnung heile übersteht, wird er fachgerecht verpackt – wie hier von Thomas Kahlo, langjähriger Mitarbeiter bei BHG Bauspezi in Güsen. Erstmals konnte der Baum hier beim Tannenglühen am Freitag in gemütlicher Atmosphäre gekauft werden, denn mit Glühwein, Ponyreiten und Dekoladen entstand ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Baumarktes.