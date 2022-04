Tanz und Essen verbindet Kulturen in Parey

Die interkulturelle Woche im Jerichower Land wurde am Sonntagnachmittag in Parey abgeschlossen. Die Abschlussveranstaltung fand zum ersten Mal in der Gemeinde Elbe-Parey statt.

Parey - „Das war heute ein würdiger Abschluss unserer interkulturellen Woche hier in Parey“, freute sich Elke Förste vom AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt, Koordinierungs- und Fachstelle der Stadt Genthin, Jerichow und der Gemeinde Elbe-Parey. Insgesamt gab es rund 50 Veranstaltungsangebote in der interkulturellen Woche, davon 34 im Altkreis Genthin. Die 35. Veranstaltung war die Abschlussveranstaltung am Jugendhaus in Parey. Auch Bürgermeisterin Nicole Golz zeigte sich sowohl mit dem Programm als auch mit dem Besucherstrom zufrieden. Vom Baby bis zum Senior war alles vertreten.