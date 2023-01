Stimmung mit Partyband „Tänzchentee“ kommt wieder nach Güsen

Wo „Tänzchentee“ auftritt, ist eine ausgelassene Stimmung garantiert. So war es bisher bei den Auftritten der Partyband aus Bernburg auf der Güsener Freilichtbühne, und so wird es auch am 22. Juli ab 18 Uhr wieder sein.