Bis April gilt für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Testpflicht. Ebenso für Mitarbeiter. Allerdings läuft die Kostenübernahme Ende Februar aus. Was Betroffene und Betreiber sagen.

Burg/Genthin - „Für mich bedeutet das konkret, dass ich für jeden Besuch bezahlen muss“, macht Kerstin Müller deutlich. Die Genthinerin besucht mindestens einmal pro Woche ihren Vater, der aufgrund einer Erkrankung in einem Pflegeheim lebt. Seit Oktober des vergangenen Jahres sind Besucher von Einrichtungen wie Heime und Krankenhäuser verpflichtet, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Zum Schutz der Bewohner beziehungsweise Patienten. Wo keine Testung vor Ort möglich ist, – mit Blick auf den Personaleinsatz dafür, trifft das auf fast alle Einrichtungen wie zum Beispiel das Helios Krankenhaus in Burg zu – sollen sich Besucher von der Einrichtung vorab bestätigen lassen, dass man dort jemanden aufsuchen möchte. Mit Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung ist der Test bei der Teststelle frei. So sieht es die aktuelle bundesweit geltende Testverordnung vor.