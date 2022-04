Partnerschaft Thomas Morus-Haus in Genthin bekommt Besuch von Jugendlichen aus Düren

Die Verbindung hält - trotz mehr als 500 Kilometer Entfernung. Die Jugendhäuser in Genthin und Düren stehen seit 14 Jahren in Kontakt. In den Osterferien waren die Nordrhein-Westfalen wieder einmal zu Besuch in Sachsen-Anhalt.