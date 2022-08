Eiskalter Tierquäler schießt mit Armbrust auf Jungtier bei Genthin: stundenlanger Todeskampf

Mit einem Pfeil auf ein Jungtier schießen und es dann liegenlassen - dieser Fall von Tierquälerei sorgt für Aufruhr in Mützel. Die Polizei erlöst das Tier und ermittelt nun in dieser Straftat.

Genthin-Mützel - Samstagabend, 13. August, zwischen 19.30 und 20 Uhr: Jemand spannt auf dem Wanderweg in Mützel am Mühlgraben in der Nähe des Reitplatzes die Sehne seiner Armbrust bis zum Anschlag, zielt und dann zischt der Pfeil ab. Getroffen!