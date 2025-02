Bei Trauermarsch in Genthin

Mutter Corinna Muzalak (rechts) und Schwester Liane (links) legen zum Gedenken an Annalena Blumen nieder.

Genthin. Am 6. Februar ereignete sich in Genthin eine Schreckenstat, die die Stadt in Schockstarre versetzte. Nun brechen Mutter Corinna und Schwester Liane ihr Schweigen.