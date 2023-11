Nicht nur in der Kernstadt in Genthin werden vorweihnachtliche Aktionen von Ehrenamtlern auf die Beine gestellt, sondern auch in den Dörfern.

Bringt auch dieses Jahr wieder Licht in die Dunkelheit: der Weihnachtsbaum vor dem Preußenhaus in Mützel.

Genthin. - Während nach der städtischen Absage an einen Weihnachtsmarkt in Genthin Geschäftsleute und Vereine mit vielfältigen Aktionen in der Kernstadt in die Bresche springen, laufen auch in den zu Genthin gehörenden Dörfern die Vorbereitungen auf Adventsfeste und das jeweilige Aufstellen und Schmücken eines Weihnachtsbaumes im Ort auf Hochtouren.

So wird am 2. Dezember ab 14 Uhr nach Tucheim auf den Kirchplatz zu einer Weihnachtsstraße eingeladen. Angeboten werden Kinderpunsch, Glühwein, winterlicher Kaffee und Kuchen, Popcorn, Wolkenwaffeln, Schmalzstullen, Gegrilltes, geräucherte Forellen und Eintopf. Ab 15 Uhr hat der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt. Der Heimatverein wird gegen 18 Uhr seinen legendären lebendigen Weihnachtskalender präsentieren. Mit Eintreten der Dämmerung werden Lichteffekte den Platz und verschiedene Objekte ausleuchten. Dazu gibt es weihnachtliche Stimmungsmusik.

Die Mützeler Treckerfreunde laden am 9. Dezember ab 14 Uhr zur ersten Mützeler Hofweihnacht auf den Hof der ehemaligen Gaststätte „Zum Dorfkrug“ (Florian-Geyer-Straße 27) ein. Präsentiert wird unter anderem weihnachtliche Handwerkskunst. Gegen 15 Uhr trifft hier der Weihnachtsmann ein.

Baum, Weihnachtsmann und Engel

Am 2. Dezember wird um 15 Uhr in Mützel auf dem Dorfplatz auch der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Am 2. Dezember wird auch wieder traditionell an der Bockwindmühle in Parchen Advent gefeiert. Wie Ortsbürgermeister Hubert Schwandt sagt, mit Kinderprogramm, dem Besuch des Weihnachtsmanns samt Engelsbegleitung und festlich beleuchtetem Platz auf dem Mühlenberg.

Schließlich richtet der Feuerwehrverein in Schopsdorf ebenfalls am 2. Dezember ab 15 Uhr rund um das Feuerwehrgebäude einen Weihnachtsmarkt aus.