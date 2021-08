Tom & Jerry kehren auf die Genthiner Kino-Leinwand zurück

Tom &Jerry bekommen es in ihrem neuen Abentuer mit der echten Welt zu tun.

Seit vier Wochen läuft der Betrieb im Genthiner Union Kino wieder. In dieser Zeit, gab es bereits einige Knaller der Saison zu sehen. Am Sonntag, 8. August gibt es den nächsten Renner. Um 15.15 Uhr ist das neue Abenteuer des ungleichen Duos „Tom & Jerry“ als Vorpremiere in Genthin, vier Tage vor dem offiziellen deutschen Kinostart zu sehen.

Der Film mischt Spielszenen mit realen Menschen und Umgebungen und gezeichneten Tieren. Ähnlich wie einst bei „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ (1988) oder „Space Jam“ (1997), der dieser Tage mit einem neuen Teil anläuft.

Kater und Maus sorgen für Chaos im Hotel

Kater Tom und Maus Jerry treffen in ihrem neuen Abenteuer in einem vornehmen Hotel aufeinander. In dieses ist Jerry gezogen, ausgerechnet einen Tag bevor die prächtigste Hochzeit des Jahrhunderts genau dort stattfinden soll.

Um das Schlimmste zu vermeiden, engagiert die Hochzeitsplanerin Tom, um den ungebetenen Gast loszuwerden. Natürlich bewirkt diese Idee einige Turbulenzen, gehen sich die ewigen Konkurrenten doch wie gewohnt an den Kragen. Doch schon bald taucht ein noch größeres Problem auf.

Ein teuflisch ehrgeiziger Mitarbeiter, der sich sowohl gegen die Hochzeitsplanerin sowie Tom und Jerry verschwört. Nun müssen Kater und Maus ihre Feindschaft begraben und zusammenarbeiten, um einen neuen Gegner zu besiegen.

Beim Abspann zu warten, lohnt sich. Es gibt noch eine zusätzliche Szene. Übrigens, die berühmte deutsche Titelmelodie der klassischen Tom & Jerry-Serie gibt es auch - in einer neuen Version. Diese wird von Annett Louisan gesungen. Der Film läuft in Genthin in 2D und hat keine Altersbeschränkungen. Karten gibt es im Internet.