Genthin - Ab Februar 2026 passt die Tourist Information Genthin ihre Samstagsöffnungszeiten an und orientiert sich künftig am Zeitmodell der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin „Edlef Köppen“. Ziel sei es, den Service für Bürgerinnen, Bürger und Gäste zu verbessern und die städtischen Angebote besser aufeinander abzustimmen.

Ab dem 1. Februar 2026 ist die Tourist Information an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die bisherigen Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr entfallen. Durch die spätere Öffnung am Vormittag entstehe ein erweitertes Zeitfenster, das insbesondere Berufstätigen und Wochenendbesuchern mehr Flexibilität bietet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bessere Abstimmung städtischer Angebote

Mit der Anpassung orientiert sich die Tourist Information an den neuen Samstagsöffnungszeiten der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin, die ebenfalls künftig an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist. Besucherinnen und Besucher können beide Einrichtungen damit an einem Vormittag nutzen, ohne unterschiedliche Zeitfenster berücksichtigen zu müssen, heißt es weiter.

Serviceanpassung der Bibliothek für Familien

Die Bibliothek reagiere mit der neuen Regelung insbesondere auf das tatsächliche Nutzungsverhalten von Familien. Die beliebte BilderBuchZeit, die derzeit von 11 bis 12 Uhr stattfindet, dauere häufig länger, heißt es aus der Bibliothek. Die verlängerte Öffnungszeit bis 13 Uhr schaffe mehr zeitlichen Spielraum und einen entspannten Ausklang des Angebots. Auch Familien und Jugendliche würden von der besseren Integration des Bibliotheksbesuchs in den Wochenendalltag profitieren. Aufgrund von Feiertagen bleibt die Bibliothek am Samstag, den 4. April, sowie am Samstag, den 2. Mai geschlossen.