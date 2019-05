Die geschmückte Krone des Maibaums, geflochten von den Frauen des Feuerwehr-Fördervereins, wird von den Feuerwehrleuten am Stamm befestigt, bevor er in die Höhe gehievt wird. Foto: Simone Pötschke

In Mützel wurde der Maibaum aufgestellt. Als einer der wenigen in der Region wird dieser vor Ort geschmückt.

Mützel l Das war ein Stück Präzisionsarbeit: Mützels Feuerwehrleute hievten geschickt die aus Tannengrün geflochtene und geschmückte Maikrone auf einen zunächst liegenden und wetterfest hergerichteten Lärchenstamm. Er wurde dann von einem Traktor aufgerichtet, in eine sichere Bodenhülse gesetzt und verankert. Das alles honorierten die zahlreichen Mützeler, die sich am Preußenhaus zu diesem Schauspiel eingefunden hatten, mit lebhaftem Beifall.

Hauptakteure waren Kita-Kinder

Das traditionelle Maibaum-setzen war dabei der abschließende Höhepunkt einer kleinen Feierlichkeit, deren Hauptakteure die Kinder der hiesigen Kita "Unter den Eichen" mit einem kleinen Programm waren. Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr, die Feuerwehr selbst und etliche freiwillige Helfer traten deshalb gern etwas in den Hintergrund und überließen ihnen die öffentliche Bühne. Trotz aller Tradition bewahrten sich die Mützeler dabei wieder einmal Originalität. So ließ Hartmut Schulz aus Fienerode zu einem Tauben-Tanz der Kinder zur Freude der Schaulustigen echte Tauben aufsteigen.

Kinder mit ihren Eltern durften schließlich gemeinsam die bereits festlich vorbereitete Maikrone mit Rosetten und mit bunten Bändern nachschmücken, bevor sie in die fachkundigen Hände der Feuerwehrleute übergeben wurde. „Uns ist es sehr wichtig, dass auch die Kinder Hand an die Krone anlegen, sie sollen sich schließlich in der Tradition des Maibaumsetzens wiederfinden“, sagte Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt.

Es schloss sich ein geselliges Beisammensein am Preußenhaus an, bei dem in den Mai bis weit nach Mitternacht hinein gefeiert wurde. Die Mützeler greifen bei ihrem Maibaum mittlerweile seit einigen Jahren auf einen vorbereiteten, geschälten Stamm zurück, der in jedem Frühjahr wieder aus einem Winterquartier geholt wird. Er hat die frische Birke, die ursprünglich für das Maibaumstellen gefällt wurde, längst abgelöst.