Trassenbauer einigen sich mit Campingplatz Zabakuck - oder nicht?

Seit vielen Jahren treffen sich die Erbauer der Erdgastrasse in Zabakuck.

Zabakuck - Seit vielen Jahren treffen sich die Erbauer der Erdgastrasse „Druschba“ (dt.: „Freundschaft“) jährlich rund um Himmelfahrt auf dem Campingplatz im Touristenzentrum Zabakuck. 2006 haben die Treffen am Zabakucker See begonnen, seit 2018 finden sie jedes Jahr statt. Doch um den Termin gab es zuletzt Diskussionen, die neue Geschäftsführerin Cornelia Borner wollte das jährliche Treffen auf einen anderen Termin im Herbst verschieben. Ihre Begründung: Rund um den Herrentag gebe es immer viele Anfragen von Familien, denen sie aber wegen des Trassentreffens, das den gesamten Platz in Anspruch nimmt, ablehnen müsse.