Familie Müller aus Tucheim gewinnt die Traumhochzeit-Aktion der Volksstimme.

Tucheim l Freude bei Familie Müller in Tucheim. Am Sonnabend konnten Sabine und Sebastian Müller als Gewinner der Volksstimme-Aktion „Traumhochzeit“ den 200-Euro-Gutschein für das Hotel/Restaurant Stadt Genthin in Empfang nehmen.

Mit Gewinnen sei die Familen bisher eigentlich nicht so sehr verwöhnt worden, räumte Sebastian Müller ein. Wann der Gutschein in Genthin eingelöst wird, weiß Sabine Müller noch nicht genau. Fest steht jedoch, dass die Kinder Nele, Finn und Colin mit dabei sein werden. „Vielleicht auch noch Eltern und Schwiegereltern, mal sehen“, freute sich Sabine Müller, als sie den Gutschein in Empfang nahm. Das Ehepaar Müller gab sich im Juli auf Schloss Dretzel das Ja-Wort.