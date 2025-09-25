Wasser marsch am Grundschul-Hort Trinkbrunnen an der Grundschule Jerichow: Frisches Leitungswasser für gesunde Kinder

Im Hort der Grundschule Jerichow steht ab sofort ein Trinkbrunnen bereit. Denn das Wasser in der Region ist gut, allerdings etwas hart. Das lässt sich dagegen tun.