Wasser marsch am Grundschul-Hort Trinkbrunnen an der Grundschule Jerichow: Frisches Leitungswasser für gesunde Kinder
Im Hort der Grundschule Jerichow steht ab sofort ein Trinkbrunnen bereit. Denn das Wasser in der Region ist gut, allerdings etwas hart. Das lässt sich dagegen tun.
Aktualisiert: 25.09.2025, 15:38
Jerichow - Ein neuer Trinkbrunnen im Hort der Grundschule Jerichow macht es den Grundschülern ab sofort leichter, frisch und gesund zu trinken. Denn das Leitungswasser in der Region eignet sich sehr gut zum Trinken.