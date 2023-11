Tucheim - In die Diskussion um die Kita Tucheim ist ein wenig Ruhe gekommen, nachdem der Genthiner Stadtrat im vergangenen Monat für den Neubau der Kita und des Hortes in Regie der Stadt und den Abriss der leerstehenden Schule mit den Nebengebäuden votiert hat. Für den Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister Christian Köpke (CDU) ist der Stillstand um den Kita-Neubau nun beendet.

„Wir sind dem Stadtrat dankbar, dass die gemeinsamen Anträge der Arbeitsgruppe und des Ortschaftsrates einstimmig beschlossen wurden“, sagt Köpke. „Nun ist es an der Stadt Genthin, das Planungsverfahren, wofür die notwendigen finanziellen Mittel bereits zur Verfügung stehen, schnellstmöglich anzuschieben, um hier vielleicht schon bis zum Jahresende ein Ergebnis zu erhalten.“ Vor der Abstimmung im Stadtrat war der Tucheimer Rat von Grünen-Fraktionschef Lutz Nitz noch einmal deutlich angegangen worden.

Die Bildung der Arbeitsgruppe zum Thema Kita, wie auch die Idee einer Fremdfinanzierung, seien von Teilen des Tucheimer Ortschaftsrates torpediert worden, so der Grüne. Doch diese Vorwürfe seien erledigt, heißt es von beiden Seiten. Nun solle ein Neuanfang folgen. „Wir sind bestrebt, Tucheim als kinderfreundlichen und zukunftsfähigen Ort aufzustellen, und das funktioniert nur mit einer intakten Infrastruktur“, sagt Christian Köpke.

Gute Infrastruktur

Denn der Ort mit seinen 1100 Einwohnern, mit Kindergarten, Grundschule, Jugendclub, Volksbank, Hausärztin, Gastronomie und einem breit aufgestellten Handel mit Fachgeschäften und einem Nahversorger sowie einem umfangreichen Vereinsleben ist eine Besonderheit in der Region. So sieht es auch der Ortsbürgermeister: „Das sind Pfeiler, die wir erhalten müssen und auch wollen.“ Denn der Ort konnte in den vergangenen Jahren einige Zuzüge und Neueinwohner verzeichnen.

Daneben gibt es auch viele Einwohner, die lange in Tucheim wohnen, sogar mit mehreren Generationen. So gibt es im Ort viele junge Leute, die in mehreren Vereinen und vor allem im Jugendclub zusammenkommen. Aber nicht nur. Immer noch wird daran gearbeitet, dass der Club für viele Generationen offen steht und ein Treffpunkt für die Menschen aus dem Ort wird. Auch hier besteht die Hoffnung, dass sich im kommenden Jahr etwas tut.

Kontakt zum Landkreis

Der Ortschaftsrat begrüße die Bestrebungen der Stadtverwaltung, sich bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Haushalt unterstützen zu lassen, sagt Christian Köpke. In der kommenden Woche wird Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) zunächst nichtöffentlich im Hauptausschuss über die Ergebnisse einer Unterredung mit Landrat Steffen Burchhardt (SPD) informieren. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Landkreis der Stadtverwaltung zur Seite stehen wird, damit notwendige Verwaltungstätigkeiten erledigt werden können.

Dadurch könnte die Stadt im kommenden Jahr handlungsfähiger werden. Der Tucheimer Ortschaftsrat kommt bereits heute Abend zu seiner nächsten Sitzung im Jugendclub zusammen. Unter anderem können Einwohner Fragen an das Gremium richten. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19 Uhr.