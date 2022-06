Ukraine-Hilfe: Genthiner Kino zeigt Dokumentation „Klitschko“

Genthin/Berlin - In mehr als 450 Filmtheatern wird am 20. März der Dokumentarfilm „Klitschko“ über die ukrainischen Brüder gezeigt werden. Die Erlöse der Vorstellungen sollen an „Ein Herz für Kinder“ für Kinderhilfsprojekte in der Ukraine gehen, wie der Branchenverband HDF Kino in Berlin mitteilte. Auch das Genthiner Union-Kino ist Teil des Verbundes und zeigt den Film am Sonntag um 17.15 Uhr.