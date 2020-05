2021 soll in Mützel im Bereich des Verteilerwehrs, das den Torfschifffahrtskanal mit dem Fiener-Hauptvorfluter verbindet, umgebaut werden.

Mützel l Im nächsten Jahr sollen Umbauarbeiten im Bereich des festen Verteilerwehrs, das den Torfschifffahrtskanal mit dem Fiener-Hauptvorfluter verbindet, durchgeführt werden. Das kündigt der Unterhaltungsverband Stremme-Fiener Bruch in seiner Internetpräsentation als eines der Vorhaben an, mit denen er die Wasserrahmenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umsetzen wird. Finanziert werden die Umbauarbeiten aus Mitteln des Landes und der Europäischen Union.

Mützeler kritisieren Mühlgraben-Zustand

Dem Projekt ging im Frühjahr vergangenen Jahres eine massive Kritik der Mützeler an dem Zustand des Mühlengrabens und der Zernau voraus, so dass der damalige Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Lothar Koch bauliche Veränderungen am festen Verteilerwehr, einem Betonstau mit Balken, in Aussicht stellte. Die werden nun von seinem Nachfolger Erik Maahs in Angriff genommen. Der Sohlsprung zwischen dem Fiener-Hauptvorfluter und dem Torfschifffahrtskanal soll mit einer sogenannten Sohlgleite überwunden werden.

War bisher nur von dem Bau einer Sohlgleite die Rede, hat der Unterhaltungsverband des Weiteren angeregt, die Balken des Abschlages zum Torfschifffahrtskanal durch eine regulierbare Stautafel zu ersetzen, um den Wasserhaushalt steuern zu können.

Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, weil der Auslauf eines Teils des Wassers aus dem Fiener in den Torfschifffahrtskanal, auch Mühlengraben, bisher nicht regulierbar ist.

Ein Abfluss ist gegenwärtig nur ab einer bestimmten Höhe möglich, die die Wasserstände in den vergangenen Jahren allerdings nicht erreicht haben.

Zeitweilig ausgetrocknet

Mit den von Jahr zu Jahr geringer werdenden Niederschlägen hat das zu Wassertiefstständen in der Zernau und zum zeitweiligen Austrocknen des Mühlengrabens geführt.

Damit verbunden ist auch ein schwerwiegendes ökologisches Problem: Ein Wandern von Fischen und Organismen wie Schwämmen, Hohltieren, Krebsen, Muscheln, Schnecken, Strudelwürmern, Egeln und Insektenlarven wird durch das feste Verteilerwehr gestoppt, und die Organismen erreichen nicht das Gebiet des Fiener Bruchs.

Der Torfschifffahrtskanal bildet knapp sieben Kilometer der insgesamt 1150 Gewässer-Kilometer mit ökologisch wichtigen Gewässerabschnitten, für die der Unterhaltungsverband Stremme-Fiener Bruch zuständig ist.

2015 wurde er zum Gewässer 2. Ordnung abgestuft.