Mitarbeiter einer in Genthin ansässigen Firma sind mit den Arbeiten am Kirchplatz beauftragt worden. Foto: Simone Pötschke

Genthins Kirchplatz ist eine einzige Baustelle. Was hier vonstatten geht, ist nicht gang und gäbe.

Genthin l Maroder, holpriger Asphalt weicht neuen Gestaltungsideen. Das ist am Genthiner Kirchplatz nicht mehr zu übersehen. Selbst die moderne Technik, die hier im Einsatz ist, kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die evangelische Gemeinde mit dieser Baumaßnahme auch so etwas wie eine Rückbesinnung verbindet. Denn der Platz wird - wie schon vor Jahrhunderten - wieder Teil eines Ensembles, das von der Kirche geprägt wird. Spätestens mit dem Bau eines Pkw-Parkplatzes in den 1950er Jahren ging diese Anmutung gänzlich verloren.



Alles, was aktuell einer Veränderung unterworfen wird, wird in einen historischen Kontext eingeordnet, erklärt Landschaftsarchitekt Gunnar Lange aus Bad Belzig, der das Projekt verantwortlich begleitet. Zwangsläufig wird somit das gesamte Vorhaben mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Deutlich wird dies unter anderem bei den Pflasterarbeiten sowohl im Seitenbereich als auch im Bereich der Kirchenvorfahrt, die in Bernburger Kalkstein, einem Naturstein aus Sachsen-Anhalt, ausgeführt werden.



Die bauausführende Firma aus Genthin konnte dafür glücklicherweise auf Altbestände zurückgreifen. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Steine in Sand zu verlegen und nicht einzubetonieren“, sagt der Landschaftsarchitekt. Auch das sei Nachhaltigkeit. Die ist bei diesem Vorhaben ohnehin in guter Gesellschaft mit dem Gespür der Gemeinde für eine naturbelassene Umwelt. Denn nachdem der alte asphaltierte Parkplatz rückgebaut und mit Mutterboden aufgefüllt wurde, wird hier eine umweltbewusste Bepflanzung vorgenommen. In den nächsten Tagen und Wochen wird so eine Dreiergruppe bestehend aus drei Stadtlinden gepflanzt und neben einer Rasenfläche auch eine Wiese angelegt, die sich optisch voneinander deutlich unterscheiden werden.



Eine Wiese mitten in der Stadt

Mit der Wiese, die zweimal im Jahr gemäht wird, soll mit Blumen und Gräsern Artenvielfalt in das Zentrum Genthins Einzug halten. Für die fachgerechte Anlage einer solchen Wiese nimmt die Gemeinde eine Förderung der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) in Anspruch. Katja Hieckmann, die bei der SUNK Förderprojekte betreut, spricht von der Neugestaltung des Genthiner Kirchplatzes als einer „tollen Geschichte“. Es sei selten, dass mitten in der Stadt Flächen entsiegelt und der Natur zurückgegeben würden. Es sei schön, dass die Gemeinde bereit war, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Vielleicht, hofft Katja Hieckmann, stellt die Kirchengemeinde dieses Projekt der Genthiner Öffentlichkeit einmal bei einem Tag der offenen Tür näher vor. Nach Corona freilich. Vorerst soll allerdings eine Info-Tafel unmittelbar an Ort und Stelle Auskunft über die Bepflanzung geben.



Dass es bei dem Rückbau der Parkplätze keinerlei Proteste gegeben habe, sei ein Zeichen dafür, dass das Projekt auf die Akzeptanz der Genthiner treffe, meinen sowohl Pfarrerin Beate Eisert als auch die Gemeindekirchenratsvorsitzende Dr. Silke Koerth-Bauer.



Eingefasst wird der gesamte Bereich des Kirchplatzes mit Borden und Rabattengeländern, deren Design, wie Gunnar Lange versichert, ganz auf den Ort abgestimmt sein wird. Geplant ist auch das Aufstellen von Sitzgelegenheiten. „Vielleicht können sie unter anderem auch von den Kindergruppen der Evangelischen Gemeinde genutzt werden“, sagt Pfarrerin Beate Eisert.



300 Jahre alte Grabplatten aufgefunden

Noch ungeklärt ist gegenwärtig, wie und ob die zwei mehr als 300 Jahre alten Grabplatten, die bei den Erdarbeiten in der vergangenen Woche an das Tageslicht befördert wurden, in das Gesamtensemble des Platzes eingefügt werden. Derzeit befinden sie sich im Handwerksbetrieb von Steinmetz-Meister René Sachs, der die historischen und gut erhaltenen Steine aufarbeiten wird. Die Kirchengemeinde kann in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde selbst entscheiden, wo diese beiden Grabplatten aufbewahrt oder möglicherweise auch ausgestellt werden.



Bis zum Kirchenneubau im 18. Jahrhundert, der auf den Abriss einer romanischen Kirche folgte, wurde das Umfeld als Friedhof genutzt. Der wurde dann auf das Areal um das heutige Ärztehaus an der Karower Straße verlegt, der mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert auch aufgeben wurde.