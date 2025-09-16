Im Hauptausschuss sollte Carola Elsners Kandidatur zur stellvertretenden Bürgermeisterin nur formal bestätigt werden – doch stattdessen sorgte eine anonyme Zettelwahl für Verzögerung und Verwirrung.

Was war da in Genthin los?

Genthin - Im jüngsten Hauptausschuss in Genthin sollte ein eigentlich rein formaler Schritt erfolgen: die Weiterleitung des Vorschlags zur Wahl von Carola Elsner als stellvertretende Bürgermeisterin in den Stadtrat. Die Kandidatin war bereits im Vorfeld offiziell benannt und bestätigt worden. Im Hauptausschuss ging es lediglich darum, das Verfahren wie üblich formal zu bestätigen und an das Gremium weiterzugeben. Trotzdem gab es Reibereien.