Unter Corona-Bedingungen präsentiert Genthiner Verein 500 Zuchttiere

Viele Zuchtvereine im Jerichower Land haben ihre Vereinsschauen wegen Corona auch für das erste Quartal 2022 abgesagt. Der RGZV 1894 Genthin präsentiert unter Erschwernissen fast 500 Tiere in Fienerode.

Fienerode - Es kräht, gackert, schnattert und piepst unentwegt durcheinander – die gesamten zwei Tage über am Wochenende in den Räumen des Futterhandels Schulz in Fienerode. Kein Wunder, stellen sich hier doch knapp 500 Hühner und Hähne, Tauben und Enten von Züchtern des Rassegeflügelzuchtvereins 1894 Genthin (RGZV) nicht nur den strengen Augen der Preisrichter, sondern auch denen der Besucher.