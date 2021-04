Untere Wasserbehörde sperrt sich nicht mehr gegen Brunnenneubau in Parchen

Hubert Schwandts Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Der Ortsbürgermeister von Parchen hat nicht aufgegeben, als die Untere Wasserbehörde bei der Landkreisverwaltung den beantragten Neubau eines Brunnens für die Notfallversorgung der beiden Schlossteiche in hochsommerlichen Hitzezeiten verwehrte. Vor allem der Verweis auf die Agrarfirma bei Lübars, die anstandslos das Setzen von gleich vier neuen Tiefbrunnen genehmigt bekommt, um jährlich eine halbe Million Kubikmeter Grundwasser für die Beregnung von großen Ackerflächen nutzen zu können, scheint die starre Haltung der Behörde aufgeweicht zu haben.

Der angekündigte gemeinsam Termin mit allen Beteiligten in der 16. Kalenderwoche in den Räumen der Kreisverwaltung, um das Anliegen umfassend besprechen zu können, hat nun stattgefunden. Die Gespräche dabei hätten ihn zuversichtlich gestimmt, sagt Hubert Schwandt im Gespräch mit der Volksstimme. Denn es sei ein Weg zur Lösung des Problems dabei herausgekommen, bei der auch keine extra Umweltverträglichkeitsprüfung mehr notwendig sei. Vereinbart wurde schließlich, dass eine Probebohrung in den unteren wasserführenden Schichten angesetzt werden soll. Und zwar unmittelbar neben dem Uferbereich, der an den mit Bänken gestalteten Parkbereich grenzt.

Tod der Fische nicht noch einmal riskieren

Mit dieser Probebohrung, etwa in den nächsten vier Wochen, so Schwandt soll nun die Qualität des Grundwassers festgestellt werden. Wenn diese ergebe, dass sie für den Neubau eines Brunnens ausreiche, dann soll an der Stelle der Probebohrung auch gleich der Brunnen gesetzt werden. Ob das nun ein Tief- oder ein einfacher Brunnen werde, sei da unerheblich. Hauptsache, so Schwandt, man dürfe überhaupt einen neuen Brunnen setzen. Denn die Parchener Angler wollen nicht riskieren, dass, wie im vergangenen Sommer, noch einmal zwei Drittel des Fischbestandes verendet aus den Teichen herausgeholt werden müssten, weil zu wenig Frischwasser über die Beeke (Parchen-Tucheimer Bach) zufließt und der Wasserspiegel der Teiche deshalb auf ein für die Fische lebensbedrohliches Niveau absinkt.

Die Zuversicht des Ortsbürgermeisters gründet sich auch darauf, dass eine solche von der Landkreisverwaltung vorgeschlagene „Notlösung“, wie die Fische künftig rechtzeitig aus den Teichen zu holen, bevor die Hitze ihr Werk tun kann, offensichtlich vom Tisch ist. Auch die in zwei Sommern praktizierte Behelfslösung mit der von der Agrargenossenschaft gestellten Pumpe und dem Anzapfen eines Feuerlöschbrunnens hoffen Schwandt und Angelvereinschef Andrè Siebert endgültig ad acta legen zu können. Denn solch eine Pumpe ist dieselgetrieben - schlecht für die Umwelt. Sie arbeitet sehr laut - nervtötend für die Anwohner. Schließlich dürfe auch das zweckentfremdete Anzapfen eines Feuerlöschbrunnens nicht zur Regel werden.

Firma für Brunnenneubau bereits bei der Hand

Was der Ortsbürgermeister auch erreichen will: dass das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Angelvereins mit der Versagung eines Brunnenneubaus nicht mit Füßen getreten werde. Denn die Angler haben die Umgebung des Teiches gestaltet, einen Platz geschaffen, an dem sich die Parchener treffen können. Ehrenamtlich sorgen sie auch dafür, dass die Umgebung der Teiche in Ordnung gehalten wird.

Hubert Schwandt ist zuversichtlich, dass die Probebohrung positive Ergebnisse in seinem und im Sinne des Angelvereins hervorbringen werde. Die Firma, die die Probebohrung machen könne, habe er schon „bei der Hand“. Diese werde, wenn alles so verläuft wie gedacht, dann auch den neuen Brunnen setzen. Und für die Probebohrung keine Extra-Kosten auf der Rechnung platzieren.