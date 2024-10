Vom Erlebnisdorf Parey zu "Dein Lieblingsplatz": Die Neuausrichtung im Feriendorf hat sich ausgezahlt. Von der Anzahl der Urlaubsgäste in Elbe-Parey können viele Hotels in Sachsen-Anhalt nur träumen.

Nadine und Björn Thomas sind mit der Urlaubssaison 2024 in „Dein Lieblingsplatz“ in Parey sehr zufrieden. Der Volksstimme haben die beiden verraten, was hinter ihrem Erfolg steckt.

Parey. - „Dein Lieblingsplatz“ in Parey blickt auf eine erfolgreiche Urlaubssaison zurück. Von den Buchungszahlen in Parey können viele andere Hotels in Sachsen-Anhalt nur träumen - auch die Verweildauer der Gäste ist deutlich höher. Was machen Nadine und Björn Thomas anders?