In einem Akt von Vandalismus wurde das Bienenhotel im Genthiner Volkspark abgefackelt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu klären.

Vandalismus in Genthin: Bienenhotel im Volkspark niedergebrannt

Das Feuer hat am Tag vor Silvester am Bienenhotel im Volkspark seine deutlichen Spuren hinterlassen.Foto:

Genthin - Die Genthiner Feuerwehr musste am Tag vor Silvester gegen 15 Uhr in den nahen Volkspark ausrücken. Das Bienenhotel - einst als Gemeinschaftsprojekt von von Solvay und der Grundschule Diesterweg hier errichtet - stand in Flammen.

Feuerwehreinsatz im Volkspark

Ob es jemand direkt angekokelt hat oder ob das Hantieren mit Feuerwerksartikeln bereits am 30. Dezember zu dem Brand führte, ist unklar. Eine Genthinerin, die auf ihrer Gassirunde im Volkspark unterwegs war, berichtet der Volksstimme, dass inzwischen fast alle grünen Abfallbehälter bereits „gesprengt“ worden seien. „Die Kokelei ist nun der Gipfel!“

Bußgelder drohen für Böllern außerhalb der erlaubten Zeit

Ohne Genehmigung darf in Deutschland nur vom 31. Dezember, 0 Uhr bis zum 1. Januar um 24 Uhr geböllert werden - also für insgesamt 48 Stunden. Wer außer­halb dieses Zeit­fens­ters Feuerwerk zünde, so die Nürnberger Versicherung auf ihrer Website, müsse sich beim zu­stän­­­­digen Ord­nungs­amt eine Sonder­genehmigung holen, an­dern­falls drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro.

Verboten sei demnach auch an Silverster das Knallen und Raketen-Starten in der unmittelbaren Nähe von Kir­chen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen. Sogenanntes Kinder- beziehungsweise Jugendfeuerwerk - Kleinstfeuerwerk mit der Kennzeichnung „F1“ wie etwa Wunderkerzen, Springteufel oder Römisches Licht - kann nicht nur das ganze Jahr über ohne Einschränkung gekauft, sondern auch abgebrannt werden. Und zwar ab einem Alter von zwölf Jahren.

Ermittlungen und Schadensausmaß

„Für Tiere“, so die Genthiner Hundebesitzerin, „ist die Böllerzeit die Hölle.“ Und die habe im Volkspark schon am Freitag begonnen. Gegen 16 Uhr seien Jugendliche mit Alkoholdrinks und Knallern am Mausoleum ihren Beobachtungen nach in Gange gewesen.

Update: Um 15.11 Uhr sei die Ortsfeuerwehr Altenplathow in den Volkspark zum brennenden Insektenhotel gerufen worden, so Genthins Feuerwehrsprecher Michael Voth. Umliegende Anwohner hätten da bereits erste Löschversuche unternommen, so dass für die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten geblieben seinen.

Am Insektenhotel sei durch das Feuer Sachschaden entstanden. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.