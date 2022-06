Veranstaltungen in Genthin gegen Rassismus

Genthin - Mit Veranstaltungen soll in dieser und in der nächsten Woche in Genthin auf das Thema Rassismus aufmerksam gemacht werden. Die erste Veranstaltung der internationalen Woche gegen Rassismus findet am Mittwoch, 16. März, ab 9 Uhr in der Genthiner Bibliothek „Edlef Köppen“ als Aktion für einen bereits angemeldeten Kreis statt.