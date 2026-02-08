Die Anzeige der Bürgermeisterin gegen eine Stadträtin ist keine private Angelegenheit, sondern ein politischer Vorgang von öffentlichem Interesse. Umso unverständlicher ist der gereizte Ton, mit dem Cathleen Lüdicke auf Pressefragen reagiert.

Jerichow - Freundinnen sind die Jerichower Stadtchefin Cathleen Lüdicke und die AfD-Fraktionsvorsitzende Birgit Albrecht wahrlich nicht. Sonst hätte es die von der Bürgermeisterin gestellte Anzeige gegen die Stadträtin nicht gegeben. Warum die Situation so eskaliert ist, dass sich die Verwaltungschefin derart verunglimpft gefühlt hat, lässt sich allerdings nur schwer nachvollziehen. Denn Cathleen Lüdicke könnte dazu Auskunft geben, tut es aber nicht.