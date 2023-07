In ihrem charakteristischen Bühnenoutfit begeisterte die Partyband „Tänzchentee“ schon das Publikum an der Freilichtbühne in Güsen. Auch in diesem Jahr wieder, nämlich am 22. Juli werden sie in Güsen wieder für mächtig Stimmung sorgen. Für so gutes Programm braucht es aber auch gute Sponsoren.

Foto: Bettina Schütze