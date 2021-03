Die Diskussion um den Erlass der Betriebskosten für Vereine dauert an. Problem ist, dass vorliegende Informationen noch nicht ausreichen.

Genthin l Eine Entscheidung über mögliche Erleichterung für Vereine in Bezug auf die Betriebskosten, steht weiterhin aus. Die Fraktion Grüne/LWG Fiener hatte im vergangenen November einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, mit dem die Voraussetzungen für eine Corona-Hilfsmaßnahme geschaffen werden soll. Konkret solle demnach allen Vereinen die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse des Jahres 2020 erlassen werden.Doch erste Einlassungen der Stadträte, die letztlich über den Erlass entscheiden müssen sind, kontrovers. „Ich habe durchaus Sympathie für den Antrag, denn kulturschaffende Vereine hatten im vergangenen Jahr keine Einnahmen“, fand etwa Wilmut Pflaumbaum (FDP) im Kulturausschuss. Dessen



Vorsitzender Gordon Heringshausen (CDU) war hingegen etwas zurückhaltender und wollte nicht mit der sprichwörtlichen Gießkanne über die Vereinslandschaft gehen, da der städtische Haushalt keine zusätzlichen Ausgaben zulassen. „Ich kann verstehen, wenn man etwa eine Einrichtung wie den Genthiner Kunstverein unterstützen möchte, der für die Stadt die Öffnung des Wasserturms oder dort Veranstaltungen organisiert, dort Betriebskosten hat, aber keine Einnahmen durch Ausstellungen oder Konzerte generieren konnte, da diese nicht stattfinden durften“, fand er. Allerdings sei für ihn der tatsächliche Bedarf aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich.



Denn darin liegt das Problem. Die Verwaltung hat in einer ersten Rechnung die Betriebskosten für die Sporthallen und Plätze der Einheitsgemeinde Genthin mit insgesamt 60000 Euro beziffert hat. Seit 2014 werden Vereine bei den Betriebskosten anteilig mit zur Kasse gebeten. Der Betriebskostenanteil von neun betrachteten Sportvereinen liege demnach bei rund 5200 Euro. Und dort gibt es noch einen Knackpunkt, denn zahlen müssten die Vereine, laut Fachbereichsleiterin Alexandra Adel immer nur den Anteil, der bei einer tatsächlichen Nutzung angefallen ist. Das bedeute, so Adel im Kulturausschuss, wenn die Hallen oder Plätze während der Coronaschließzeit nicht nutzbar seien, fielen auch keine Kosten an.



Heißt, die Sportvereine haben nur das zahlen müssen, was auch tatsächlich genutzt wurde. Im Gegensatz zum Kunstverein, der auf Betriebskosten sitzen geblieben ist, die trotz einer durch die Coronaschutzmaßnahmen erzwungenen Nichtnutzung des Wasserturms, dennoch fällig werden. Der Wunsch nach einer Vereinshilfe, scheitert bei all den Vereinen, die sich in privaten Räumen eingemietet haben. Denn selbst wenn der Stadtrat sich für einen Kostenerlass entscheidet, gilt dieser nur für Vereine in städtischen Gebäuden. Auf noch etwas wies Andy Martius (CDU) hin: „Erlassen kann man nur etwas, was noch fällig ist, die Vereine haben aber im Dezember 2020 ihre Betriebskostenrechnungen bekommen und bereits gezahlt, somit generieren wir einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss.“ Er schlug vor Unterstützung für Vereine für das Jahr 2021 in Erwägung zu ziehen.



Der Kulturausschuss wünschte sich vor einer Beratung im Stadtrat, das vereine ihre tatsächlichen Betriebskosten darlegen und in dieser zeigen, wo Einnahmen fehlten, etwa durch ausgefallene Veranstaltungen oder Mitgliederschwund. Dann könne man sich mit dem Antrag der Fraktion „Grüne/LWG Fiener“, beschäftigen, dieser sei im Moment sehr allgemein gehalten. Deren Fraktionsvorsitzender Lutz Nitz kündigt an, dass man den Antrag aufrechterhalten wolle, wie und ob man diesen überarbeite, mochte er noch nicht sagen. „Wir warten die kommende Stadtratsaltsitzung am Donnerstag und mögliche weitere Hinweise zu diesem Thema ab, bevor wir den Antrag weiter bearbeiten.“ Für seine Fraktion war der Vorschlag so etwas wie ein Signal an die Vereine, dass sie in der Coronakrise nicht vergessen werden. Allerdings wurde ein erster Vorstoß im vergangenen Jahr bereits zurückhaltend aufgenommen.



Für die Stadt Genthin liegt das Hauptproblem darin, dass kaum Spielraum für Vereinszuwendungen vorhanden ist. Denn nach vorliegenden Steuerschätzungen für die nächsten drei Jahre geht die Stadt von erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aus. Es werde Bürgermeister Günther zufolge zu Einbrüchen bei der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und bei der Umsatzsteuer kommen.