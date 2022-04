Vereinsleben in Genthin ist gebeutelt von der Pandemie

Genthin - Der Genthiner Frauenchor hat sich mit seiner Jahreshauptversammlung aus der Corona-Zwangspause zurückgemeldet. „Heute gibt es keinen vierseitigen Jahresbericht“, hob Vorsitzende Ingrid Schulz auf die Einschränkungen ab, von denen das Vereinsleben in den vergangenen Monaten geprägt war. Die letzte Zusammenkunft, bevor in diesem Jahr wieder die Proben aufgenommen werden konnten, datiert vom 12. März vergangenen Jahres. Von großen Schwankungen in der Mitgliederzahl blieb der Frauenchor im Pandemie-Jahr jedoch verschont. Mit vier Austritten und einem Zugang pendelt sich die Mitgliederzahl derzeit bei 23 Sängerinnen ein. Im Vorjahr waren es 27. Hinter dem Chor liegt ein Jahr ohne Proben und Auftritte, der mit der Mitgliederversammlung jedoch ein deutliches Signal in Richtung Aufbruch setzte.