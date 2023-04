Nach einem Fall von Geflügelpest in Roßdorf bei Genthin hat der Landkreis Jerichower Land eine Schutz- und Überwachungszone festgelegt und gibt auf seiner Internetseite Verhaltenshinweise für Tierhalter.

Verhaltenshinweise für Tierhalter in Roßdorf und Umgebung

Roßdorf - Die vom Landkreis am Dienstag veröffentlichte Information (Volksstimme berichtete bereits gestern), dass in Roßdorf ein Fall von Geflügelpest aufgetreten ist, hat die Mitglieder des Ortschaftsrates, der am Abend tagte, überrascht.