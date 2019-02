Ein Tempo-30-Schild an der Genthiner Sekundarschule, wurde so präpariert, dass es wie ein Tempo-80-Schild aussah. Foto: Polizei Jerichower Land

Das Tempo-30-Schild vor der Sekundarschule Genthin wurde so übermalt, dass es wie ein Tempo-80-Schild aussieht. Die Polizei sucht Zeugen.

Genthin l Unbekannte Täter haben ein Verkehrsschild, das die Höchstgeschwindigkeit in der Mützelstraße vor der Sekundarschule "Am Baumschulenweg" auf 30 km/h begrenzt, mit einem Edding so bemalt, dass nun statt der 30 eine 80 zu erkennen ist.

"Das ist nicht nur ein schlechter Scherz, sondern überaus gefährlich, zumal sich an der Stelle eine Schule befindet, wo tagsüber sehr viele Kinder die Straße queren", heißt es seitens der Polizei Jerichower Land. Die Gefahr eines Unfalls sei durch den Schmierfinken billigend in Kauf genommen wurden.

Ortsunkundige werden Irre geführt

"Das Tempo-80-Schild scheint den normalen Betrachter möglicherweise zwar nicht plausibel erscheinen, jedoch kann ein ortsunkundiger Kraftfahrer oder ein Besucher durchaus annehmen an dieser Stelle 80 km/h fahren zu dürfen", wird von der Polizei zu Bedenken gegeben.

Mittlerweile wurde das Schild verändert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Geschehen sein soll die Tat an den Tagen vor dem 31. Januar. Wer dort Personen an dem Schild gesehen hat, kann der Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 039 21/92 00 geben.