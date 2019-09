Am Mittwoch ist die Insassin eines Krankentransports durch einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 in Jerichow gestorben. Symbolbild: Martin Rieß

Jerichow (vs) l Am Mittwoch ist die Insassin eines Krankentransports durch einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 in Jerichow gestorben. Gegen 17 Uhr war der Krankentransporter auf der B107 aus Richtung Fischbeck kommend unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilt, soll im Ort Jerichow ein Pkw aus der Nebenstraße "Volksgut" auf die Bundesstraße aufgefahren sein und dadurch den Fahrer des Krankentransporters zu einer Gefahrenbremsung gezwungen haben. Hierdurch wurde die 97-jährige Mitinsassin aus dem Transportstuhl geschleudert und schwer verletzt. Sie erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Das verursachende Fahrzeug, bei dem es sich laut Zeugenaussage um einen dunklen Kombi gehandelt habe, fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Hinweise zu dem dunklen Kombi nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921-9200 entgegen.