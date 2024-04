Rund sechs Wochen nach der Durchsuchung eines Gehöfts in Parchen hat die Polizei die Suche nach einem Vermissten am Donnerstag fortgesetzt. Diesmal im Wald.

Mord? Polizei setzt Suche nach Vermisstem in Parchen im Wald fort

In einem Parchener Waldstück hat die Polizei die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parchen - Seit über einem Jahr ist ein Mann aus Parchen verschwunden. Im März 2023 wurde der damals 55-Jährige als vermisst gemeldet. Nach der Durchsuchung des Gehöfts, auf dem er zuletzt wohnte, Mitte März hat die Polizei am Donnerstag die Suche in einem Waldstück in Parchen fortgesetzt.