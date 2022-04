Kreisausscheid Vico Hensel aus Burg gewinnt Kreisvorlesewettbewerb „Lesekrone“ in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek

Trotz Corona haben viele Grundschulen im Jerichower Land auch in diesem Jahr einen Vorlese-Wettbewerb ausgetragen und die Sieger - vier Jungen und vier Mädchen - zum Kreisausscheid in die Bibliothek in Genthin geschickt.