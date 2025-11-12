Da konnte sich nicht nur Ivette Marquardt vom SV Lok Jerichow, die für die Anmeldung zum Fitness-Tag verantwortlich zeichnete, freuen. Der Sportverein der Klosterstadt konnte knapp 60 Teilnehmer bei dem diesjährigen sportlichen Höhepunkt begrüßen.

Jerichow - Hatten sich zum offiziellen Meldeschluss zunächst 40 Sportfreunde angemeldet, gesellten sich noch weitere 20 Kurzentschlossen hinzu, so dass die Sporthalle nahezu ausgebucht war.

Die Jerichower konnten erneut Sportfreunde befreundeter Vereine, unter anderem aus Güsen und Genthin, begrüßen. Alle Teilnehmer hatten am Sonnabend ein anspruchsvolles und schwungvolles Pensum zu absolvieren.

Auf dem Programm standen unter anderem Zumba-Step, hier geht es um Bein- und Gefäßtraining, und Yin Joga. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Beruhigung des Nervensystems, in dem Faszien, Bänder und Gelenke gedreht werden.

Der traditionelle Fitnesstag wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Jerichower Land angeboten und unterstützt von der AOK.