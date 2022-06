Straßenbau Viele Chausseen führen ins Jerichower Land

Ohne Anbindung von Städten und Dörfern an Metropolen wäre eine Entwicklung der Siedlungsstruktur in unserer Region undenkbar. Wer etwas genauer hinschaut, findet noch heute historische Zeugen aus der Blütezeit des Chausseebaus. Ein Vortrag dazu von Dr. Reinhard Ritter stieß in Jerichow auf reges Interesse.