Vielfältiges Programm im April in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek

Volles Haus im April in der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin garantiert das vielfältige Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, Kreativzirkel und Treffs vom Freundeskreis.

Ein volles Programm erwartet die Besucher im April in der Stadt- und Kreisbibliothek.

Genthin (vs) -Die erste Veranstaltung am 1. April in der Stadt- und Kreisbibliothek ist eine Wiederholung und doch bereits ausgebucht. Darüber informiert Roland Krzewsky. Eckhard Neumanns Vortrag „Alles Theater – Anekdoten auf und neben den Brettern, die die Welt bedeuten“ erfreut sich offenbar großer Beliebtheit.