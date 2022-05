Volleyballturnier in der Genthiner Sporthalle

In der Genthiner Sporthalle gibt es im November ein Volleyballturnier für Jedermann, ählich wie während der Interkulturellen Woche 2021.

Genthin - Das für den Sommer geplante Volleyballturnier des Jugendforums Genthin, Jerichow und Elbe-Parey wird am Sonntag 14. November nachgeholt. Gespielt wird dann nicht wie ursprünglich gedacht im Freien, sondern in der Genthiner Sporthalle in der Berliner Chaussee.