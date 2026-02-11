Thomas Meixner reist seit 28 Jahren um die Welt – oft allein, immer auf zwei Rädern. Im Gespräch erzählt er von Freiheit, Vertrauen und einer Begegnung, die alles veränderte.

Vom Trampen in der DDR bis zur Radreise nach China

Genthin - Fernweh, Freiheit und Vertrauen in die Menschen: Der selbsternannte Weltenradler Thomas Meixner war kürzlich in Genthin zu Gast und berichtete in zwei Bildvorträgen von seiner letzten Reise – mit dem Fahrrad von Bitterfeld bis nach China. Volksstimme-Redakteur Robert Sonntag sprach mit dem Abenteurer über seine Reiselust, das Alleinsein unterwegs und eine Begegnung, die ihn bis heute prägt.