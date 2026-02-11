weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Mut, Schmerz, Hoffnung: Vom Trampen in der DDR bis zur Radreise nach China

Mut, Schmerz, Hoffnung Vom Trampen in der DDR bis zur Radreise nach China

Thomas Meixner reist seit 28 Jahren um die Welt – oft allein, immer auf zwei Rädern. Im Gespräch erzählt er von Freiheit, Vertrauen und einer Begegnung, die alles veränderte.

Von Robert Sonntag 11.02.2026, 11:19
Thomas Meixner
Thomas Meixner Foto: Robert Sonntag

Genthin - Fernweh, Freiheit und Vertrauen in die Menschen: Der selbsternannte Weltenradler Thomas Meixner war kürzlich in Genthin zu Gast und berichtete in zwei Bildvorträgen von seiner letzten Reise – mit dem Fahrrad von Bitterfeld bis nach China. Volksstimme-Redakteur Robert Sonntag sprach mit dem Abenteurer über seine Reiselust, das Alleinsein unterwegs und eine Begegnung, die ihn bis heute prägt.