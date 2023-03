Parey - Traditionell wird jährlich am 30. April auf dem Marktplatz in Parey der Maibaum gestellt und in den Mai getanzt. Doch in diesem Jahr bleibt es nicht dabei, denn es jährt sich im Jahr 2023 die erstmalige Erwähnung der Ortschaft Parey zum 1075. Mal. Zu diesem Anlass wird es daher ein Festwochenende vom 28. bis 30. April geben. Die Veranstaltung wird auf dem kleinen Festplatz „Am Sportplatz“, neben dem Jugendhaus, stattfinden. Das Festkomitee, dem Ortsbürgermeisterin Cora Schröder, Vertreter vom Heimatverein Parey, dem Jugendhaus und des Moskito Clubs angehören, haben das Festprogramm erstellt.

