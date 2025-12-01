Im Rahmen des Technikunterrichtes bekamen Schüler der Sekundarschule Genthin/Brettin einen praktischen Einblick in das Thema Energiegewinnung im Genthiner Gewerbegebiet Nord.

Genthin - Begrüßt wurden die Neuntklässler bei der Betriebsbesichtigung von einem emsigen Radlader. Dieser befüllte die Mischgrube der Biogasanlage – die erste Station des Rundgangs. Obwohl die Schaufel des Fahrzeugs Platz für alle 25 Schüler und Schülerinnen hätte bieten könnten, kippte der Fahrer präzise Mischverhältnisse unterschiedlicher Biomassen in die Grube.

Dem Dunst von Mais, Bioabfall, Mist und anderem folgten die Sekundarschüler zu den Fermentern der Enertec-Biogasanlage. Diese meterhohen Behälter mit halbrunder Haube waren allen Jugendlichen bekannt, sind sie doch das optische Erkennungsmerkmal dieser Kraftwerke. Neu war, dass in ihrem Inneren ein Kuhmagen ähnliches Millieu herrscht. Denn durch die Zugabe von Gülle zersetzen Enzyme die biologischen Stoffe, wodurch Methan entsteht.

In Genthin wird die Technik von Biogasanlagen erkundet

Schülerin Lina Marie Adolph blickte durch ein Fenster in den Fermenter und sah tausende kleiner Bläschen aufsteigen, die im Scheinwerferlicht zu funkeln schienen. Für einen Moment war der Geruch von Mist und Gülle verflogen: "Wow!", dachte die 16-Jährige, "Es war cool, zu sehen, wie das da drinnen aussieht und glitzert".

Sie und ihre Mitschüler lernen im Technikunterricht die Theorie von Biogasanlagen kennen, müssen aber ihre Phantasie bemühen, wenn es um die tatsächlichen Ausmaße, Geräusche oder Gerüche geht, die mit der Energieerzeugung verbunden sind. Diese Eindrücke sollte die Besichtigung den Schülern vermitteln.

Dafür ließ der Betriebsführer Christian Barby der Biogasanlage keine Nachfrage offen und leitete die Gruppe zur nächsten Station, die Reinigungsanlage. Gegen die Lautstärke der Kompressoren erklärte Christian Barby, hier würde das Rohgas gewaschen.

Einstieg in den Betrieb als Praktikant oder als Ferienjobber

Die Schülerinnen und Schülern bekamen dabei auf die Ohren unter welchem Druck diese Qualitätssteigerung stattfindet. Anschließend habe das Gas eine Reinheit, die eine Einspeisung ins öffentliche Netz erlaube oder die Weiterverarbeitung zu Wärme und Strom. Man bräuchte umfangreiches technisches Know-How zum Betrieb der Anlage, führte der langjährige Mitarbeiter fort.

Unter anderem spielten Elektro- und Wärmetechnik, Mechanik und Pneumatik eine Rolle für die Fachkräfte. Schließlich gehörten Geduld bei der Dokumentation sämtlicher Arbeitsschritte und Geschick im Umgang mit dem PC zur Grundausstattung, um in einer Biogasanlage zu arbeiten, schilderte der Anlagenfahrer den Sekundarschülern unter wolkenlosem Novembersonnenschein.

Wer sich von den Arbeiten einen Vorgeschmack verschaffen wollte, könne als Praktikant oder Ferienjobber erste Erfahrungen sammeln. Zumindest für die 15-Jährige Jona-Sophie Rethfeld kommt das allerdings nicht infrage. Obwohl sie die Besichtigung besser als normalen Unterricht fand, ist ihr Zukunftswunsch ein anderer: "Ich möchte Erzieherin werden", erklärte die Schülerin am Ende des Besuchs der Biogasanlage.