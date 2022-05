Vor dem Genthiner Fest gibt es Streit zwischen Ehrenamtlern und Verantwortlichen

Genthin - Noch immer ist der Unmut des Festkomitees der 850-Jahr-Feier in Genthin nicht verraucht. In der Stadtratssitzung hatte dessen Vorsitzender Thilo Voigt Bürgermeister Matthias Günther deutliche Vorwürfe gemacht. Die Mitglieder des Festkomitees seien enttäuscht, da ihr Vorschlag, das Jubiläumsjahr der Stadt Genthin am Kartoffelfest im September 2021 beginnen und am Kartoffelfest September 2022 enden zu lassen, vom Bürgermeister geändert worden sei.