Vor- und Nachteile von Agri-Photovoltaikanlagen in Jerichow

Jerichow - In der letzten Zeit mehren sich in der Stadt Jerichow die Anfragen zum Thema Photovoltaik auf Ackerflächen. Erst in der jüngsten Stadtratssitzung stellte die Regionalleiterin der Boreas Energie GmbH, Susann Wickert, ein neues Projekt vor, dass aus zwei, in ihrer Konstruktion unterschiedlichen, Solarfeldern besteht und dessen Standorte bei der Ortschaft Mangelsdorf vorgesehen sind.