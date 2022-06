Vorbereitungen für Bürgermeisterwahl in Elbe-Parey beginnen

Am 19. Juni wird in Elbe-Parey der künftige Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gewählt.

Parey - In der Gemeinde Elbe-Parey findet am Sonntag, 19. Juni, die Bürgermeisterwahl statt. Der Gemeinderat hatte auf seiner Sitzung am 8. Februar Michael Rindert zum Gemeindewahlleiter und Anja Schäfer zur Stellvertreterin des Gemeindewahlleiters berufen. Rindert gab nun Einzelheiten zu der Wahl bekannt. So soll eine mögliche Stichwahl am Sonntag, 3. Juli, durchgeführt werden.