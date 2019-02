In der Kita Derben haben statt eines Erwachsenen die Kinder selbst das Projekt Buchvorstellung gestartet.

Derben l Aufregung herrscht in der „Schmetterlingsgruppe“ der Kindertagesstätte in Derben. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Ellen Knochenhauer und Kathrin Reich sowie der Praktikantin Christin Witte starten die elf Vorschulkinder und die weiteren sieben Jungen und Mädchen im Alter von drei Jahren ein neues Projekt. In der Gruppe stellen sie ihre Lieblingsbücher vor.

Mancher braucht Mut

Ihre Bücher dürfen die Kinder von Zuhause mitbringen, jeden Tag ist ein anderes Kind an der Reihe. „Manch einer braucht dazu ein wenig Mut, das vor den anderen Kindern zu tun“, sagt Ellen Knochenhauer. Andere jedoch freuen sich Tage vorher darauf, endlich das Lieblingsbuch hervorzuholen, darin zu blättern und den Inhalt mit ihren kindlichen Worten zu erklären.

Das Thema Bücher begleitet die Gruppe bereits seit einiger Zeit: im Vorfeld bastelten die Kinder eigene kleine Büchlein. Außerdem haben die Jungen und Mädchen gemeinsam mit den Erzieherinnen einen Plan erarbeitet, wer an welchem Tag ein Buch vorstellen darf. „So können die Kinder üben, sich auszudrücken und zeigen, in welchem Bereich ihre Interessen liegen, wie gut sie sich die Handlung, die Namen und die Dialoge merken können“, erklärt Kathrin Reich den Hintergrund des Projektes.

Besuch bei der Bibliothek

Um sich auf das Projekt vorzubereiten, stand für die Jungen und Mädchen auch ein Besuch mit dem Linienbus bei der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin an. Dort führte sie die Mitarbeiterin Cornelia Draeger durch die Räumlichkeiten und las den neugierigen Kindern aus zwei Büchern vor. Das Buch „Pippilothek“ von Kathrin Schärer und Lorenz Pauli faszinierte die Kinder besonders. In dem Buch jagt ein Fuchs einer Maus hinterher durchs Kellerfenster, um die Ecke, durch einen engen Gang. Und dann stehen die beiden plötzlich zwischen vielen Regalen und noch mehr Büchern. Für die Jungen und Mädchen war es spannend zu hören, was die beiden Geschöpfe erlebten – und ein neues Lieblingsbuch vielleicht sogar gefunden.

Auf Entdeckungstour in der Bibliothek

Anschließend hieß es Stöbern und Entdecken in der Bibliothek. „Mit Hilfe eines Stöckchens fanden sie dann auch die Stelle wieder, an dem das Buch vorher war. Das war auch eine Erfahrung“, sagte Ellen Knochenhauer.

Eltern bedanken sich

Für das Engagament der Erzieherinnen, bei den Kindern das Interesse an Büchern zu wecken, wurden sie nun von den Eltern belohnt. Diese haben nämlich Geld gesammelt, um dem Kita-Team eine Fahrt nach Tangermünde zu finanzieren. Diese haben die Frauen bereits am Freitag angetreten.