Vorsätzliche Brandstiftung in Güsen

Güsen - Eine vorsätzliche Brandstiftung hatte am Sonnabend den Einsatz der Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey zur Folge. Gegen 14.45 Uhr hatten zwei Spaziergänger in der Nähe der Jagdhütte in Güsen einen Waldbrand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. „Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung und es waren etwa 50 Quadratmeter Wald in Brand“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge.

Da das Feuer relativ früh entdeckt wurde, beschränkte es sich auf den Entstehungsbrand und konnte zügig eingegrenzt und abgelöscht werden. Während der Lageerkundung wurden mehrere Brandherde festgestellt, die eindeutig auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuteten.

Die Polizei sowie die Landesforstbehörde wurden hinzugezogen und die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Elbe-Parey war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Steve Flügge: Gerade bei der derzeitigen Trockenheit und dem aktuellen Zustand des Waldes hätte sich dieses Feuer rasant ausbreiten und außer Kontrolle geraten können.“ Aktuell herrscht im Landkreis die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4.