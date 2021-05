Waagestraße und Familie Eich in Jerichow

Die Waage – jeder kennt sie, jeder nutzt sie. Waagen sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob in der Industrie, der Wissenschaft oder privat zu Hause, Waagen sind allgegenwärtig. Ihre Anwendungsbereiche sind vielzählig und auch heute gibt es Waagen in vielen Formen und für viele Einsatzbereiche. Doch welche Spuren hinterließ die Waage in unserer Region?

„Leg alles, alles in die Waage, sprich und lass dein Herz entscheiden“, schreibt Schiller in Wallensteins Tod.

Jerichow - Unze, Schoppen, Malter, Metze oder Scheffel – wer kennt sie noch, die alten Mengenmaße? Spricht man über Gewichte und das Messen, werden diese Worte häufig in einem Zug mit den Waagen genannt und das hat seine Gründe. Die Geschichte des Wiegens und Messens ist eng mit der Entstehung der menschlichen Zivilisation verbunden und lässt sich mehrere Jahrtausende zurückverfolgen. Auch in unserer Region zählte das Wiegen und damit die Mengenbestimmung von Korn, Bier oder Silber, also von Gütern des täglichen Bedarfs, zu den alltäglichen Handlungen. Kein Wunder, dass schon vor Jahrhunderten, als Ortschaften wie Jerichow, Genthin oder Burg das sogenannte Marktrecht erhielten, die Waage und mit ihnen Gewichte, Längen- und Hohlmaße den zentralen Bestandteil des Marktes bildete. Noch heute zeugen davon eine Waagestraße, die Bezeichnung „Ratswaage“ oder der Familienname Eich. Letzterer bezeichnete den Eichmeister, der die Waage kalibrierte oder wie es damals hieß, eichte.

Die Eichmaße dienten zur Festlegung von städtischen Normmaßen. Derartige Vereinheitlichungen sind seit dem 12. Jahrhundert nachweisbar und im 15. Jahrhundert bereits die Regel. Die Hohlmaße zum Beispiel wiesen Überlauflöcher auf, die einen genauen Flüssigkeitspegel garantieren. Vielfach wurden als Vorläufer der Waagen Kornsteine eingesetzt. Das waren Steine mit einer vom Steinmetz eingeschlagenen Mulde.

Die Mulden des Steines waren die amtlichen Getreidemaße, und noch vor 100 Jahren wurde das Getreide darin ausgemessen, also nicht gewogen. Messungen nach Gewicht waren noch unbekannt. Es wurde glattes und raues Korn „gestrichen“. Zum glatten Korn gehörten Roggen, Weizen, Erbsen und Linsen, zum rauen Korn Hafer und Gerste. Gemessen wurde nach Maltern, Metzen, Vierteln und Achteln.

Größere Mengen schwierig mit Kornstein zu ermitteln

An dem Kornstein wurde also das „gestrichene Maß“ beim Getreidekauf ermittelt, und durch die Öffnung unter dem Stein lief das Korn in den Sack. Ein umständliches Verfahren, gerade wenn größere Mengen erhandelt wurden.

Die Zersplitterung der Regionen brachte es mit sich, dass fast jede Stadt ihr eigenes Maß hatte, selbst innerhalb der gleichen Stadt konnte es vorkommen, dass für verschiedene Handwerkszweige verschiedene Maße verwendet wurden. Da die Maße vielen Veränderungen unterworfen waren – je nachdem welcher Herrschaft die Macht ergriff oder wer bei kriegerischen Auseinandersetzungen die Oberhand behielt – wurden die sogenannten „Normale“, also die Orientierungsmaße an öffentlichen Gebäuden, Rathäusern oder Kirchen befestigt und jeder konnte seine „Maßgabe“ vergleichen. „Jedes Ländchen hatte sein eigenes Quäntchen“, hieß es, wodurch unlauteren Manipulationen Tür und Tor geöffnet wurde.

Um Betrug vorzubeugen, erließen die Magistrate, die Vorläufer des Stadtrates, Verfügungen, dass die Maße und Gewichte durch einen Schultheiß, heute würde man Ordnungsamtsmitarbeiter sagen, und zwei ehrbare Bürger auf ihre Richtigkeit überwacht werden sollten. Die Überwachung erfolgte öffentlich und die Kommission hatte somit ausnahmslos alle Waagen und Gewichte auf Richtigkeit zu kontrollieren, Fehler durch Justierung zu beseitigen und im Anschluss daran die Richtigkeit des jeweiligen Messgeräts durch Aufbringen eines Stempels zu dokumentieren. Mit Ausnahme der Justierung der Waagen gehören die Tätigkeiten bis heute zum Aufgabenfeld deutscher Eichbehörden.