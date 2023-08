Bürgermeisterwahl in Jerichow Wahlwerbung an Kitas in der Kritik

Für Wahlwerbung an Kindergärten gibt es in Sachsen-Anhalt keine Regelung. Diese Leerstelle macht derzeit Jerichows Verwaltung zu schaffen. Hier wurde an den Kitas Wahlkampf betrieben, was bei vielen Menschen auf Unverständnis stößt.