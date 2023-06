Vermutlich ein Blitzeinschlag hat einen Waldbrand an der Bundesstraße 1 zwischen Hohenseeden und Parchen ausgelöst.

Die Feuerwehrleute mussten den Brandort an der B 1 zwischen Hohenseeden und Parchen zunächst erst einmal ausfindig machen.

Hohenseeden/Parchen - In einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Hohenseeden und Parchen entlang der Bundesstraße 1 hat es am Mittwochabend gebrannt, informierte das Polizeirevier Jerichower Land in Burg.